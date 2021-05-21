الصباح الفني
“حالفة” تعيد الداودية
تضع المغنية الشعبية زينة الداودية اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة ستعود بها إلى الساحة الفنية تحمل عنوان، حسب ما أكدته “حالفة”. وروجت زينة لجديدها الفني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إذ نشرت “البوستر” الرسمي للعمل وأرفقته بتعليق قالت فيه “قريبا”. ولم تكشف الداودية تفاصيل أحدث أعمالها الفنية،أكمل القراءة »
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