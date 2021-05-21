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وطنية

أخنوش يدشن مركبا بيداغوجيا للصناعة الغذائية

منذ 35 ثانية
أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس (الأربعاء) على تدشين المركب البيداغوجي للصناعات الغذائية بالمدرسة الفلاحية بتمارة، وترأس حفل تسليم جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي في دورتها الثانية عشرة. وأفادت مصادر من وزارة الفلاحة أنه تم تجهيز المدرسة الفلاحيةأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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