وطنية
أخنوش يدشن مركبا بيداغوجيا للصناعة الغذائية
أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس (الأربعاء) على تدشين المركب البيداغوجي للصناعات الغذائية بالمدرسة الفلاحية بتمارة، وترأس حفل تسليم جائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي في دورتها الثانية عشرة. وأفادت مصادر من وزارة الفلاحة أنه تم تجهيز المدرسة الفلاحيةأكمل القراءة »
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