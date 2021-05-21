حوادث
شبكة تغرق الأسواق بالأدوية المهربة
توظف ناقلين لجلبها من بلدان إفريقية والفرقة الوطنية للجمارك تشدد المراقبة أغرقت شبكة تهريب السوق بالأدوية التي يتم جلبها من الخارج وتدخل المغرب بطرق سرية من الجنوب، بواسطة ناقلين وأصحاب شاحنات يؤمنون نقل البضائع إلى موريتانيا وبعض بلدان جنوب الصحراء. وأكدت مصادر “الصباح” أن الشبكة لها ارتباطات بشبكة دولية تتاجرأكمل القراءة »
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