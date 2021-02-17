التحقيق في استفادات غير مشروعة من اللقاح بورزازات

ذكر بلاغ لعمالة إقليم ورزازات أنه تم ضبط استفادة موظفين اثنين بجماعة إمي نولاون بإقليم ورزازات، يوم أمس الثلاثاء، من عملية التلقيح ضد كوفيد- 19 بمركز التلقيح الكائن بالجماعة الترابية المذكورة، وذلك دون أن تتوافر فيهما الشروط الضرورية للاستفادة من اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.

وأوضح البلاغ أنه تم، تبعا لذلك، فتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات استفادة الشخصين المشار إليهما من عملية التلقيح خارج الضوابط المعمول بها وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

(و م ع)