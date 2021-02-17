جهة العيون بلغت 97 بالمئة من أهداف التلقيح ضد كورونا

أفاد مدير السكان بوزارة الصحة، عبد الحكيم يحيان، بأن جهة العيون الساقية-الحمراء بلغت نسبة 97 بالمئة من الأهداف المسطرة في ما يخص عملية التلقيح.

وأكد يحيان أنه بعد مرور أسبوعين من انطلاق حملة التلقيح تم تطعيم زهاء مليوني مواطن، معتبرا هذه الانطلاقة “ممتازة وناجحة”. وبعدما أشار إلى أن الجهة عبأت كل اللوازم التي سخرتها الوزارة لحف عملية التلقيح بسبل النجاح، أوضح أن الأطر الصحية والتمريضية تسهر على تخزين لقاح سينوفارم الصيني في أماكن التبريد المخصصة قصد توزيعه على مراكز التلقيح بالجهة.

واعتبر مدير السكان بوزارة الصحة الزيارة مناسبة للوقوف عن كثب على ظروف استقبال المواطنين “جد المواتية”، والتي يبدون بإزائها ارتياحهم لتنظيم عملية التلقيح برمتها.

وقال إن هذه العملية “الناجحة والممتازة” ستمتد كلما تم التوصل بشحنات جديدة، لتنفتح على شرائح سنية أخرى حتى يطالها التلقيح، أي 17 سنة فما فوق.

وذكر أن توصل المغرب بمزيد من شحنات اللقاحات المتوفرة حاليا، من شأنه المساهمة في إنجاح مخطط الإستراتيجية الوطنية للتلقيح التي همت في مرحلتها الأولى العاملين في الصفوف الأولى، وكذا الأشخاص المسنين البالغين من العمر 75 سنة وما فوق.