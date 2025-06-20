مجموعة 3T Développement Maroc تُسرّع نمو O’Tacos وتُعلن عن افتتاح 15 مطعماً جديداً خلال الأشهر المقبلة

الدار البيضاء

تُواصل مجموعة 3T Développement Maroc، الفاعل المغربي البارز في مجال “الماستر فرانشايز”، استراتيجيتها التوسعية الطموحة، بهدف بناء محفظة علامات تجارية قوية ودائمة، تجمع بين الجودة التشغيلية، والخدمة الممتازة، والجذور المحلية، مع الحفاظ على أسعار في متناول الجميع.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من التواجد الفعلي في السوق المغربي، تُشرف المجموعة على تطوير علامات تجارية بارزة مثل O’Tacos في مجال المطاعم وFitness Park في قطاع الرياضة والعافية. وتسعى المجموعة، من خلال رؤيتها، إلى إدخال علامات تجارية جديدة مغربية ودولية في مجالات استراتيجية متنوعة.

وفي إطار هذه الدينامية، قامت المجموعة بخطوة مفصلية عبر الاستحواذ على سلسلة Tacos de Lyon، الرائدة سابقاً في مجال التاكو بالمغرب، من أجل دعم النمو السريع لعلامة O’Tacos.

وبفضل شبكة تتكون من أكثر من 400 مطعم حول العالم (فرنسا، بلجيكا، كندا، إيطاليا…)، تؤكد O’Tacos من خلال هذه العملية مكانتها كزعيم للتاكو الفرنسي في المغرب، وتهدف إلى ترسيخ نموذج ستريت فود عالي الجودة في أبرز مدن المملكة.

علامة بطابع فريد ومحبوب لدى الشباب

O’Tacos تفرض نفسها كعلامة مبتكرة، تجمع بين الثقافة الحضرية، والتنوع، والطابع العملي. وتُثير اهتمام الشباب المغربي المتصل، المتحرك، الباحث عن تجربة مختلفة وسخية.

من أبرز خصائص العلامة:

صلصة الجبن الخاصة والفريدة؛

أكثر من 40,000 تركيبة ممكنة من الوجبات؛

مكونات مختارة بعناية؛

تجربة سريعة، مخصصة، سخية وبأسعار معقولة.

هذا النموذج يُتيح لـ O’Tacos التوجه إلى جيل جديد من المستهلكين المغاربة الذين يبحثون عن الجودة، والسعر المناسب، وصورة علامة عصرية.

خطة توسع ترابية طموحة

تتواجد O’Tacos حالياً في كل من مراكش، والدار البيضاء (كاليفورنيا وزيراوي). وتعتزم، تحت إشراف مجموعة 3T Développement Maroc، تسريع وتيرة توسعها من خلال افتتاح 15 مطعماً جديداً خلال الأشهر المقبلة في مدن رئيسية مثل طنجة، فاس، أكادير، المحمدية والدار البيضاء.

ويواكب هذا التوسع إحداث فرص شغل مهمة، والتزام قوي بتكوين الموارد البشرية ودمج الكفاءات المحلية.

رؤية مدفوعة بالتميّز

“المغرب سوق استراتيجي بالنسبة لـ O’Tacos. من خلال استحواذنا على Tacos de Lyon وخطة التوسع السريعة، نؤكد طموحنا في أن نصبح العلامة المفضلة في مجال الستريت فود لدى الشباب المغربي. وتندرج هذه الدينامية ضمن إرادتنا لتقديم تجربة فريدة، في المتناول، وعالية الجودة في أبرز مدن المملكة.” سعيد كلماني، المدير العام المساعد، مجموعة 3T Développement Maroc

حول مجموعة 3T Développement Maroc

تُعد مجموعة 3T Développement Maroc فاعلاً مغربياً مستقلاً متخصصاً في الـMaster Franchise متعددة العلامات، تنشط بالمملكة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتشرف حالياً على تطوير علامات مثل O’Tacos وFitness Park، مع تركيز على التميز التشغيلي، ورضا العملاء، وجودة التجربة.

وترتكز رؤية المجموعة على إطلاق علامات مغربية ودولية جديدة في مجالات متعددة، من بينها المطاعم، والرفاه، والتجزئة. كما تُسجَّل المجموعة كفاعل اقتصادي ملتزم، بفضل إحداث مئات فرص الشغل واستثمارها في تطوير كفاءات الشباب المغربي.

بفضل استراتيجيتها القائمة على الأداء، والابتكار، والقرب، تفرض 3T نفسها كشريك محوري في تحديث تجربة الاستهلاك بالمغرب.

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