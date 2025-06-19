استئناف النشاط التوثيقي الرقمي بعد جهود مشتركة للمجلس الوطني وشركائه

عقب انتخاب عادل البيطار رئيسا جديدا للمجلس الوطني لهيأة الموثقين اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، شهد قطاع التوثيق بالمغرب دينامية جديدة تمثلت في إطلاق سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع عدد من الشركاء المؤسساتيين، من ضمنهم وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وصندوق الإيداع والتدبير.

وأثمرت هذه المشاورات عن إعادة تشغيل تدريجية لمنصة +TAWTIK، لفائدة أغلب مكاتب التوثيق على الصعيد الوطني، وذلك بفضل الجهود المشتركة للمجلس الوطني وهيئته التقنية، وكذا بمساهمة فعالة من مختلف الشركاء، خاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب. ومنذ إعادة تفعيل المنصة بتاريخ 16 يونيو 2025، تم تسجيل مؤشرات إيجابية تؤكد استعادة النشاط التوثيقي، حيث أعيد تفعيل حسابات أكثر من 1400 موثق، وتم توقيع أزيد من 33,600 وثيقة إلكترونية، و5600 دفتر توقيعات إلكتروني، فضلاً عن تسجيل 6200 عقد بنجاح.

ويواصل المجلس الوطني مواكبة الموثقين الذين لم يستوفوا بعد شروط الأمان الرقمي الضرورية لاستئناف نشاطهم بشكل طبيعي، لاسيما فيما يخص تفعيل الولوج إلى منصة “فضاء الموثق” التابعة للمحافظة العقارية. كما نوه المجلس بالانخراط الإيجابي لكافة المتدخلين، والذي مكّن من ضمان استئناف آمن وفعّال للنشاط التوثيقي، معبّراً عن التزامه بتسخير كل الإمكانيات المتاحة لمواكبة مكاتب التوثيق، من خلال جهاز دعم تقني فعّال تم تفعيله بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين للمهنة.

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