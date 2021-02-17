54% من العمال النشيطين لا يتوفرون على أي شهادة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن 54 في المائة من النشيطين المشتغلين خلال 2020 لا يتوفرون على أي شهادة.

وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال 2020، أن 30,5 في المائة من النشيطين المشتغلين لديهم شهادة متوسطة، و15,2 في المائة لديهم شهادة عليا.

وأوضحت أنه في قطاع “الفلاحة والغابات والصيد، 80,8 في المائة من النشيطين المشتغلين في هذا القطاع ليس لديهم أية شهادة، فيما تبلغ هذه النسبة 59,2 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و45,2 في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و37,4 في المائة في قطاع الخدمات.

وخلال 2020، شكل النشيطون المشتغلون القاطنون بالوسط القروي، حسب المندوبية، نسبة 41,8 في المائة، 21,5 في المائة منهم إناث (مقابل22,7 في المائة سنة من قبل).

ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 سنة 35,1 في المائة من إجمالي حجم الشغل، في حين يمثل الشباب بين 15 و 24 سنة نسبة 9 في المائة، والشباب ما بين 25 و 34 سنة نسبة 26,1 في المائة.

وفي ما يتصل بمعدل الشغل، أبرزت المندوبية، في المذكرة ذاتها، أنه انخفض بـ 0,3 نقطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2019 (منتقلا من 41,9 في المائة إلى 41,6 في المائة)، ليسجل تراجعا بـ 2,2 نقطة (من 41,6 في المائة إلى 39,4 في المائة) مابين 2019 و2020 .

وسجلت أن الانخفاض كان مهما بالوسط القروي، حيث انتقل من 50,3 في المائة إلى 47 في المائة، ما يعادل 3,3 نقطة في المناطق القروية، بينما في الوسط الحضري، انتقل هذا المعدل من 36,9 في المائة إلى 35,3 في المائة (1,6 نقطة).

كما كان الانخفاض في هذا المعدل، استنادا إلى المذكرة، أكثر بين الرجال (2,6 نقطة) منه بين النساء ( 1,9 نقطة).