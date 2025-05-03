من الداخلة.. “الأحرار” يطلقون جولتهم الوطنية “مسار الإنجازات”

بحضور أزيد من 2500 مناضلا حزبيا، التأم قياديو حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم (السبت) بالداخلة، لإطلاق جولتهم التواصلية الوطنية “مسار الإنجازات”، التي ستهم 12 جهة وأزيد من 70 جماعة، بالتزامن مع مرور نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية.

وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحزب، في كلمة له بهذه المناسبة، أن اختيار الداخلة وادي الذهب كنقطة انطلاق لـ”مسار الإنجازات” ليس اعتباطيا، بل يعكس الاهتمام المخصص للأقاليم الجنوبية، موضحا أن الجولة ستسلط الضوء على منجزات الحكومة وتقدم المشاريع الميدانية التي تلامس حياة المواطنين.

واستعرض المتحدث ذاته، أبرز المحطات التي ميزت مسار العمل الحكومي منذ الانتخابات، مشيرا إلى أن البداية كانت مع “مسار الثقة”، الذي مهد الطريق أمام الحزب لتحقيق فوز انتخابي نال فيه ثقة أزيد من 2.1 مليون مواطن، وهو ما أتاح تشكيل حكومة من أغلبية سياسية متجانسة وبرامج متكاملة.

وأضاف أن الحزب، بعد تحمل مسؤولية قيادة الحكومة، بادر بإطلاق “مسار التنمية”، وهي مرحلة شهدت تواصلا مباشرا مع المنتخبين والمواطنين في مختلف جهات المملكة، وفتح نقاشات موسعة حول تنزيل الأوراش التنموية، والانفتاح على آراء وتطلعات المواطنين.

ومن بين المحاور الجوهرية التي جرت مناقشتها، أشار أخنوش إلى مسألة تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات الترابية، وهو ما تمت ترجمته فعليا في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بزيادة حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32% ابتداءا من يناير المقبل، دعما لقدراتها على إنجاز المشاريع والخدمات المحلية.

وأثنى أخنوش على ما حققته الحكومة والأغلبية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا إلى تخصيص 46 مليار درهم لزيادة أجور موظفي القطاع العام، ورفع الحد الأدنى للأجور 20% في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب تسهيل الحصول على التقاعد للعمال بعد استكمال 1.320 يوما بدل 3.240 يوما.

وأكد أن هذه الإنجازات تجعل من الحكومة “حكومة اجتماعية” يقودها حزب ديمقراطي اجتماعي، يشتغل بجدية ومسؤولية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في روح التوجيهات الملكية السامية.

وعن التطور الذي تشهده جهة الداخلة وادي الذهب، في إطار النموذج التنموي الملكي، نوه أخنوش بإطلاق أكثر من 52 مشروعا استراتيجيا بميزانية تجاوزت 700 مليون درهم لتهيئة البنيات التحتية، وتقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تيزنيت–الداخلة ومحطة تحلية المياه التي سيرفع شغلها قبل نهاية السنة.

ولفت إلى أمر الملك محمد السادس بإنجاز مستشفى جامعي جديد بالجهة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم في توفير عرض صحي يليق باحتياجات سكان الداخلة والجهة.

وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن “مسار الإنجازات” ليس مجرد حملة تواصلية، بل ترجمة لسياسة القرب والإنصات والفعالية، معبرا عن اعتزازه بالدينامية الجماعية التي تستمد شرعيتها من إرادة المواطنين وتطلعاتهم نحو تنمية متوازنة وشاملة.

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