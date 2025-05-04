السعدي: بنكيران يفتقد الأخلاق ولا يحترم المغاربة

قال لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس (السبت)، إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يعتبر “مؤشرا للفشل” ، واصفا مرحلة قيادته للحكومة بأنها لم تكن قادرة على تلبية تطلعات الشعب المغربي.

وأكد السعدي، في كلمة ألقاها خلال إطلاق “مسار الإنجازات” بالداخلة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، يتبنى “مدرسة الاحترام والأخلاق”، التي تميزت بتطبيق السياسات الاجتماعية على أرض الواقع، ووفاء الحكومة لوعودها في مختلف المجالات.

وأضاف السعدي: “حزب الأحرار ليس حزبًا للشعارات، بل حزب الإنجازات التي تلامس حياة المواطن المغربي بشكل يومي.”

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن حزب الأحرار نجح في إعادة “ربط العمل السياسي بالوفاء بالالتزامات” من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية الهامة، مثل الدعم الاجتماعي، ومنحة الولادة، والتعليم المجاني، والمساعدة للفئات الهشة. وأكد أن هذه الإنجازات تتوافق مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمغاربة.

وزاد: “نحن لا نسيء لأحد، لا للصحافة ولا لأي طرف سياسي، نحن حزب يرتكز على الأخلاق، وما قام به أخنوش يعد نموذجًا في تحقيق الإرادة الملكية للانتقال إلى دولة اجتماعية حقيقية.”

وفي رده على الانتقادات التي وجهها بعض الأطراف للحكومة، وأبرزها تصريحات بنكيران الأخيرة، التي وصف فيها المغاربة بـ”الحمير والميكروبات”، بسبب موقفهم من القضية الفلسطينية، قال السعدي “من لا يحترم المغاربة لا يستحق الاحترام، ونحن تربينا في مدرسة القيم والأخلاق التي يؤمن بها حزب التجمع الوطني للأحرار.”

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