استيراد الأضاحي.. أخنوش عن بنعبد الله: يكذب أو مفاهمش أو هما معا

في إطار الجولة التواصلية “مسار الإنجازات” التي أطلقها من مدينة الداخلة، خصص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيزا من كلمته للرد على ما وصفه بالمغالطات والإشاعات التي تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار والحكومة.

وأكد أخنوش أن الحزب يتعرض لحملة من الأكاذيب والمغالطات، مستغربا من قيام “مسؤول سياسي سابق، سبق له أن تقلد منصبا وزاريا، بترويج معلومات مغلوطة للرأي العام”، في إشارة إلى التدوينة التي نشرها محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نهاية مارس الماضي على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، تحت عنوان “حول المبلغ الحقيقي المقدم لمستوردي الأغنام والأبقار”.

وتضمنت التدوينة معطيات مستندة إلى “وثيقة حكومية رسمية”، تشير إلى أن “حجم الامتيازات الممنوحة لمستوردي الأغنام والأبقار بلغ 13.3 مليار درهم (أي حوالي 1300 مليار سنتيم)، استفاد منها 277 مستوردا”، دون أن ينعكس ذلك، بحسب التدوينة، على أسعار اللحوم في السوق الوطنية.

وأوضح في هذا الصدد أن ما تم تخصيصه فعلا هو 430 مليون درهم من أجل دعم استيراد أضاحي العيد، نافيا صحة الرقم الذي تم ترويجه، والمتمثل في 1.300 مليار سنتيم، والذي وصفه بأنه “مبالغ فيه بشكل واضح”، ومضيفا بالقول: “الواضح من خلال ترويجه للرقم الأخير أنه يكذب، أو مفاهمش، أو هما معا؟”.

واعتبر رئيس الحكومة أن مثل هذه الممارسات تندرج ضمن العبث السياسي، وتسيء للعمل الجاد والمسؤول، مشددا على أن النقاش السياسي ينبغي أن يبنى على المصداقية والاحترام والمعطيات الدقيقة، وليس على التشويش وتغليط المواطنين.

مرتبط