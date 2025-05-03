اجتماع “الأحرار” بالداخلة: دعم للدبلوماسية الملكية وتثمين للمنجزات الاجتماعية

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الجمعة بالداخلة، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، تناول خلاله عددا من القضايا الوطنية والدولية، واستعرض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب، في إطار فلسفة القرب من المواطنين التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس.

وأوضح بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار جولة جهوية لمكاتب الحزب السياسية، تروم تعزيز الحضور الميداني للحزب عبر مختلف ربوع المملكة، وترسيخ خيار الجهوية المتقدمة كأسلوب في اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العمومية بما يتلاءم مع خصوصيات كل جهة.

ونوه المكتب السياسي، وفق ذات البلاغ، بالنجاحات التي تحققها الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وبالاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء، والتي تعزز مصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما ثمّن مسار التنمية الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الملكي الذي أطلق سنة 2015، والذي جعل من هذه الأقاليم قطباً استثمارياً يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ومجالا حيويا لخلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية.

وأشاد بلاغ “الأحرار” بالمبادرات الملكية لتعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبرا الاستقبال الملكي لوزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر مؤشراً على انخراط المغرب في تعاون استراتيجي جنوب-جنوب متعدد الأبعاد.

من جهة أخرى، أدان المكتب السياسي لحزب الحمامة، بشدة، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الانتهاكات التي تطال المدنيين الفلسطينيين، ومجددا دعمه للموقف المغربي الثابت بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وتقدمت قيادة الحزب، يضيف البلاغ، بتهانيها للطبقة الشغيلة بمناسبة عيد الشغل، مشيدة بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وبالمكتسبات الهامة التي تحققت في إطار الحوار الاجتماعي، من زيادات في الأجور وتحسين الحد الأدنى لها، وتوسيع الاستفادة من معاشات التقاعد، فضلا عن إطلاق الجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، التي تشمل 12 جهة و70 جماعة، وتتيح تقييم الحصيلة الحكومية والتواصل المباشر مع المواطنين.

كما نوهت بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية المعيشية لأجراء القطاع الخاص، وبالنجاحات التي تحققت في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إلى جانب مجهودات الحكومة لوقف ارتفاع البطالة.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الجولة التواصلية تمثل مناسبة لإغناء النقاش العمومي، والاطلاع عن كثب على انشغالات المواطنات والمواطنين، كما تشكل آلية لتعزيز الالتقائية بين العمل الحزبي والمطالب الترابية في إطار “نقاش الأحرار”.

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