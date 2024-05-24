تطوان تستضيف الملتقى الأول للتفتح والابتكار بالمدرسة

احتضن مسرح القاضي عياض بتطوان، أمس الخميس، فعاليات الملتقى الأول للتفتح والابتكار المنظم تحت شعار “من أجل ناشئة منفتحة، مبدعة ورائدة”.

ويروم الملتقى المساهمة في تحقيق أهداف والتزامات خارطة الطريق 2022 – 2026 وإطارها الإجرائي، والتي جعلت من مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية أحد أهدافها الاستراتيجية باعتبار المدرسة فضاء للتفتح يكتسب فيه الأطفال القيم الوطنية والكونية وحس المواطنة وحب الاستطلاع والثقة في النفس من خلال ممارستهم لأنشطة الحياة المدرسية.

وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فقد كان الملتقى فرصة سانحة لإبراز المواهب والقدرات التي تزخر بها الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية في مجالات مختلفة والتي أبدع فيها التلميذات والتلاميذ بلوحات فنية، من خلال ورشات في مجالات الرسم والتشكيل والمسرح والبرمجة والروبوتيك إضافة إلى الإذاعة المدرسية، قاسمها المشترك التفتح والابتكار.

وكما كانت فعاليات الملتقى التربوي مناسبة لخلق روح التنافس بين المشاركات والمشاركين في مسابقة مصغرة (Mini Hackathon )، وتنظيم معرض للروبوتيك ومن خلالهم تثمين عمل الأستاذات والأساتذة المنخرطين في أنشطة الحياة المدرسية.

وتميز الملتقى بتتويج الفائزات والفائزين في المسابقة الجهوية للإنتاجات التربوية والمعينات الديداكتيكية للأنشطة الاعتيادية بالمؤسسات التعليمية وعرض إبداعاتهم ومشاركاتهم.

وجرت الفعالية التربوية بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية ورؤساء الأقسام وممثلي جمعيات المجتمع المدني الشريكة وأطر إدارية وتربوية وفعاليات أخرى.

(و م ع)