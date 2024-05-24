مؤسسة بلابل السلام تواصل تميزها بأنشطتها الثقافية والتعليمية

واصلت مؤسسة بلابل السلام الابتدائية بمنطقة الحي المحمدية بالبيضاء، تميزها من خلال اقتراح أنشطة لكل التلاميذ من جميع المستويات، خارج المؤسسة وداخلها.

فبعد أسبوع تم تحسيس التلاميذ من خلاله بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، في خرجات إلى غابات وورشات داخل المؤسسة، قامت المؤسسة بإحياء عيد الأم رفقة تلاميذ الأقسام الابتدائية الأولى، رسمت خلاله لوحات فنية ورقصات وورشات تثقيفية، ناهيك عنه ورشات احتفاء بمناسبات وطنية وأعياد دينية.

وعرفت هذه الورشات مشاركة مكثفة من قبل التلاميذ الذين استحسنوا هذه الأفكار، كما لقيت ترحابا وتنويها من قبل آباء وأولياء التلاميذ.

وتسعى مؤسسة بلابل السلام إلى رفع الضغط عن التلاميذ قبل أسابيع قليلة من الامتحانات الأخيرة في الموسم الدراسي الذي شارف على الانتهاء، بهذه الورشات والخرجات، والتي تكون لها أهداف ترفيهية، وأيضا تثقيفية وتعليمية، لرفع حس اليقظة والمعرفة والتواصل لدى التلاميذ، مستفيدة من خبرة مجلس إدارتها، تحت قيادة هند الزيداني والعيدي الزيداني، وأطرها وأساتذتها الأكفاء.