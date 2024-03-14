باريس سان جرمان يبلغ نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم

بلغ فريق باريس سان جرمان، أمس الأربعاء، نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نيس (3-1).

وسجل أهداف باريس سان جرمان كل من، كيليان مبابي (د 14) وفابيان رويس (د 33) ولوكاس بيرالدو (د 60)، في حين سجل هدف نيس الوحيد اللاعب غايتان لابورد (د 37).

ورفع فريق العاصمة الفرنسية، الفائز بالكأس 14 مرة، بإشراف مدربه الإسباني لويس إنريكي سلسلة عدم خسارته إلى 23 مباراة في مختلف المسابقات حيث حقق 16 فوزا مقابل 7 تعادلات.

وواصل نيس نتائجه السيئة حيث لم يذق طعم الفوز في مباراته السادسة تواليا، علما أن انتصاره الأخير يعود إلى بداية فبراير الماضي عندما فاز على مونبلييه بنتيجة 4-1 في ثمن نهائي كأس فرنسا.

(و م ع)

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