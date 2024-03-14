“سبورت بيت” يوسع فريق السفراء الخاص به 

انضم محترفون جدد لفريق موقع Sportsbet.io، حيث يمكنهم الوصول إلى الأحداث الحصرية وكسب مكافآت مالية.

وتأتي البودكاست والمراهنة بالعملات الرقمية من بين السفراء الجدد، الذين انضموا إلى برنامج Sportsbet.io الرئيسي الذي يساعد على نشر المعلومات اللازمة عن فوائد اختيار العملات الرقمية عند المراهنة.

ويعتبر بودكاست كرة القدم الشهير (KickOff KE)، الذي يقدمه فريق ديناميكي من النقاد والمحللين الذين يتناولون أهم أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز وغيره، الأول من بين أربعة مشاركين جدد، يتطلع مقدمو البودكاست “لورانس وبول وشون وبلييل وساروني”، إلى مشاركة شغفهم باللعبة الجميلة مع رواد موقع Sportsbet.io.

كما انضم أيضا تيموثي ماكوير، الذي كان يعمل سابقا في صناعة التعدين، ولديه موهبة خاصة في تداول العملات الرقمية والاستثمار في الأسهم. وأصبحت دعوته في ريادة الأعمال مصدر إلهام لمتابعيه، وسيشارك شغفه بكل ما يخص العملات الرقمية من خلال دوره الجديد في موقع Sportsbet.io.

وهناك أيضا كريشالاند سي مانيودزاني، وهو تاجر عملات رقمية شغوف، ومعروف عنه التزامه بتعلم كل ما هو جديد، بالإضافة إلى التداولات الاستراتيجية. إنه يجسد روح رائد أعمال العملات الرقمية الحقيقي، مما يجعله مناسبا تماما للانضمام إلى موقع Sportsbet.io.

وبالإضافة إلى ذلك، انضم أيضا “ديلي 10 أودس”، المرشد الشهير الذي يقدم نظرة ثاقبة لأفضل فرص المراهنة المتاحة، وهو آخر عضو منضم من السفراء الثلاثة الجدد. وسيكون تحليلها رصيدا قيما لفريق موقع Sportsbet.io، ويجب على أولئك الذين يتطلعون إلى اكتساب فهم أعمق للمراهنات الرياضية متابعة حسابه.

وتأسس Sportsbet.io في عام 2016 كجزء من Yolo Group، وهو الكتاب الرياضي الرائد في العملات الرقمية. وأعاد موقع Sportsbet.io تعريف مساحة المراهنة عبر الإنترنت من خلال الجمع بين أحدث التقنيات، وخبرة العملات الرقمية والشغف بتزويد لاعبيها بتجربة ألعاب ممتعة وسريعة وعادلة.

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