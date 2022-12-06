برنامج وتوقيت دور ربع النهائي وترتيب الهدافين

في ما يلي برنامج الدور ربع النهائي ضمن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد انتهاء مواجهات ثمن النهائي الثلاثاء:

الجمعة 9 دجنبر

(16:00) كرواتيا – البرازيل (المدينة التعليمية)

(20:00) هولندا – الأرجنتين (لوسيل)

– السبت 10 دجنبر

(16:00) المغرب – البرتغال (الثمامة)

(20:00) إنكلترا – فرنسا (البيت)

ترتيب الهدافين في كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر:

5 أهداف

كيليان مبابي (فرنسا)

3 أهداف

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنكلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، ريشارليسون (البرازيل)، غونسالو راموس (البرتغال)

هدفين

مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش، رافايل لياو (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

هدف واحد

جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن، جوردان هندرسون، هاري كاين (إنكلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ، ممفيس ديباي، دالي بليند، دنزل دامفريس (هولندا)، تيموثي وياه، كريستيان بوليسيك، حجي رايت (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)، صالح الشهري (السعودية)، أدريان رابيو (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك، ماثيو ليكي (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري (ألمانيا)، تاكوما أسانو، أو تاناكا، دايزن ماييدا (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، جيردان شاكيري، ريمو فرويلر، مانويل أكانجي (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ريكاردو هورتا، بيبي، رافايل غيريرو (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي (بولندا)، كيشر فولر، يلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال، حكيم زياش، يوسف النصيري (المغرب)، ماركو ليفايا، لوفرو ماير، إيفان بيريشيتش (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، دوشان فلاهوفيتش (صربيا)، كازيميرو، فينيسيوس جونيور، نيمار، لوكاس باكيتا (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيس، هنري مارتن (المكسيك)، يونغ-غوون كيم، هي-تشان هوانغ، سيونغ-هو بايك (كوريا الجنوبية)

هدف ضد مرماه

المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الألماني مانويل نوير (في مباراة كوستاريكا)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس (في مباراة أستراليا)