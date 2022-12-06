الركراكي : مكالمة جلالة الملك فخر لنا

عبر وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، عن سعادته، بعد انتزاع التأهل الى الربع النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية.

وقال الركراكي في الندوة الصحافية أن مكالمة جلالة الملك أسعدنا ونشكره على ما يقدمه لكرة القدم والمغرب، وان اللاعبين سيواصلون تقديم كل ما لديهم من أجل إدخال الفرحة على الشعب المغربي.

وأضاف الركراكي أن اللاعبين استماتوا طيلة المباراة رغم كثرة الإصابات، متمنيا أن يسترجع اللاعبين مؤهلاتهم الفنية والبدنية قبل الربع النهائي

وأكد الركراكي أنه حافظ على التكتيك نفسه، الذي اعتمده في جميع المباريات، ما مكنه المنتخب الوطني في الحفاظ على توهجه رغم قوة المنتخب الاسباني.

(ع.ك) قطر