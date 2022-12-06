إنريكي: المنتخب المغربي لعب باحترافية وعلينا احترامه

أعرب لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم عن خيبة أمله الكبيرة عقب الوداع المبكر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك عقب خسارته أمام نظيره المغربي بركلات الترجيح (صفر-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بلا أهداف في مواجهة استضافها استاد المدينة التعليمية لحساب الدور ثمن النهائي.

وقال المدرب البالغ من العمر 52 عاما : “لقد سيطرنا على المجريات ولكن لم نتمكن من التسجيل واستطعنا خلق العديد من الفرص، وواجهنا منافسا يملك خصائص دفاعية عالية، ولم نوفق في النهايات الهجومية”، مضيفا : “سعيد بما قد مه المنتخب، فقد أبلى الجميع بلاء حسنا واستطاعوا تنفيذ التعليمات، وفي نهاية المطاف أنا المسؤول عما حدث وأريد أن أثني على ما قدمه جميع اللاعبين ولا يمكن أن نلوم أحدا اليوم”.

وتابع: “المباراة كانت جميلة ورائعة وعلينا أن نحترم المنتخب المغربي وقد لعب بطريقة محترفة كما هو الحال بالنسبة لنا فقد أظهرنا أداء جيدا ولكن لم ننجح في ترجمة الفرص التي حصلنا عليها”.

وأضاف مدرب برشلونة السابق: “أنا من اختار جميع اللاعبين لتسديد ركلات الترجيح، ولو عاد بي الزمن إلى الوراء لعدت لاختيار اللاعبين أنفسهم فالجميع نفذ تعليماتي بحذافيرها وليس من المنطقي أن نقوم بجلد أنفسنا، فما حصل كان أمرا طبيعيا وهذا هو حال كرة القدم”.

وأشار إلى أنه كان من الأجدر إشراك اللاعب بابلو سارابيا منذ البداية بعد أن أظهر مستوى رائعا خلال مشاركته في الأشواط الإضافية، وأنا لم أكن موفقا في تأخير مشاركته في إشارة منه إلى الفرصة التي أضاعها سارابيا في الدقيقة 120 حين استقبل تمريرة عرضية خادعة سقطت خلف الدفاع المغربي فسددها اللاعب الإسباني مباشرة، لكنها لمست القائم الأيمن لمرمى ياسين بونو وذهبت لخارج الملعب، قبل إطلاق صافرة النهاية واللجوء لركلات الترجيح.

وتمنى إنريكي، الذي رفض التعليق على قرارات التحكيم، وصول المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية، مشيرا إلى أنه قدم أداء رائعا حتى الآن، كما أثنى على ما قدمه الحارس المغربي ياسين بونو واستحقاقه الحصول على لقب الأفضل في المباراة لتمكنه من التصدي لركلتي ترجيح من سولير وبوسكيتس، فيما رد القائم تسديدة سارابيا، إلى جانب إشادته باللاعب عز الدين أوناحي وكذلك سفيان امرابط حيث يعرفه جيدا.

وختم: “حظينا بدعم كبير من قبل الجميع وآلان ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي مع المنتخب الإسباني وسيكون كل شيء في الوقت المناسب”.