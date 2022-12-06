تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بكلميم

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بكلميم، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم (الثلاثاء)، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و44 سنة، يشكل أحدهم موضوع مذكرة بحث على الصعيد من أجل تنظيم الهجرة غير المشروعة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي

للمخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيف المشتبه فيهم جرى في عمليات أمنية تم تنفيذها بحي”الرحمة” بكلميم، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنطقة خلاء تقع بالجماعة القروية “السبويا”، التي تبعد بحوالي 50 كيلومتر في اتجاه مدينة سيدي إفني، عن حجز 55 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنين و120 كيلوغرام من مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز قارب مطاطي مزود بمحركين بحريين، ومجموعة من المعدات المستعملة في الملاحة البحرية، عبارة عن بوصلة وجهازي “حي بي اس” لتحديد المواقع، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة للاتصال باستعمال الأقمار الاصطناعية، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأكد بلاغ المديرية أن المشتبه فيهم تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات الأمنية المكثفة والمتواصلة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

(ي.ع)