تأهل المنتخب الوطني … التهاني تتقاطر على ملك البلاد

هنأ رؤساء دول، في اتصالات هاتفية، الملك محمد السادس، إثر تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم (قطر – 2022).

وهكذا، تلقى الملك اتصالات هاتفية من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ورئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، ورئيس جمهورية السنغال، ماكي سال.

كما تلقى الملك اتصالا هاتفيا من الأمير الحسن بن طلال من الأردن.

وأعرب رؤساء دول فلسطين والغابون والسنغال وسمو الأمير الأردني في هذه الاتصالات الهاتفية عن أحر تهانئهم لجلالة الملك إثر هذا الإنجاز التاريخي الذي أصبح المغرب بفضله أول بلد عربي يبلغ هذه المرحلة من بطولة كأس العالم.