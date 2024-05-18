سفير المغرب بالقاهرة في زيارة تحفيزية لنهضة بركان رفقة مسؤولي جمعية الناشرين

قام محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، عشية يومه السبت بزيارة تحفيزية لفريق نهضة بركان، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية، قبل المواجهة الحاسمة، التي سيخوضها الفريق المغربي ضد الزمالك المصري في ملعب القاهرة الدولي مساء يوم غد الأحد برسم إياب نهائي كأس الكاف.

ووجد سفير المملكة، الذي كان مرفوقا بإدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، ونائبه خالد الحري، في استقباله حكيم بن عبد الله، رئيس الفريق البركاني، قبل أن يتوجه الجميع إلى قاعة الاجتماعات لملاقاة اللاعبين والطاقم التقني للفريق البركاني.



وأكد السفير في كلمة ألقاها أمام اللاعبين اعتزازه بالمستوى، الذي قدمه الفريق البركاني ووصوله للنهائي، مؤكدا أن النهضة البركانية لا تمثل مدينة بركان فقط وإنما المغرب برمته، وتحظى بدعم ودعوات المغاربة قاطبة داخل وخارج أرض الوطن.

كما تمنى السفير محمد آيت وعلي أن تسود الروح الرياضية في مباراة النهاية بين النهضة البركانية والزمالك المصري، قبل أن يختم قائلا: “بعد نهاية المباراة سنهنئ الفريق الفائز، وسنتمنى التوفيق في المستقبل للفريق المنهزم”.

ومن جهته، أكد إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في كلمته بهذه المناسبة أن مسؤولي الجمعية توجهوا رفقة سفير المملكة إلى مقر إقامة الفريق المغربي لتأكيد الدعم والمساندة لممثل كرة القدم الوطنية في إياب نهائي كأس الكاف، بعد كل ما تعرض له في ذهاب الدور نصف النهائي بالجزائر.

كما أشار إدريس شحتان إلى أن تنظيم رحلة الوفد الإعلامي المغربي المكون من 40 صحافيا وصحافية إلى القاهرة لتغطية النهائي تدخل في إطار المبادرات، التي تقوم بها الجمعية لمواكبة مشاركة المنتخبات والأندية المغربية في مختلف المنافسات القارية والدولية، وتوفير كل الظروف للصحافيين الرياضيين المغاربة، من أجل تقديم منتوج إعلامي متميز.

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