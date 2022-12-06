الاتحاد العربي لكرة القدم يهنئ المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور ربع النهائي

هنأ الاتحاد العربي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، المنتخب الوطني المغربي على تأهله إلى الدور ربع النهائي من مونديال ” فيفا قطر 2022 “.

وكتب الاتحاد على حسابه الرسمي على موقع تويتر “مبروووك لـ #منتخب_المغرب الفوز المستحق على منتخب إسبانيا والتأهل إلى الدور ربع النهائي ..” .

وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، و الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ، والاتحاد العربي لكرة القدم ، واتحاد اللجان الأولمبية العربية ” ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة “.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهاية مونديال قطر 2022 ، عقب تفوقه على نظيره الإسباني بعد الاحتكام للضربات الترجيحية (3-0)، في المباراة التي جمعتهما ، مساء اليوم، على أرضية ملعب المدينة التعليمية ، برسم ثمن النهاية. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بدون أهداف ، ليتم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية التي عرفت تألق الحارس ياسين بونو.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع النهائي منتخب البرتغال الذي فاز على نظيره السويسري ب 6-1 .