أمن البيضاء يجهض تهريب أزيد من 62 ألف قرص إكستازي

أجهضت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، مساء أمس الجمعة، عملية تهريب وترويج شحنة مهمة من المؤثرات العقلية تتكون من 62 ألف و 550 قرص مخدر.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن هذه العملية الأمنية، المنجزة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، مكنت من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 46 سنة على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى طريق الجديدة بمدينة الدار البيضاء، وبحوزتهم تم حجز شحنة من المؤثرات العقلية تتكون من 62 ألف و 550 قرص إكستازي.

كما مكنت عملية التفتيش، وفق المصدر ذاته، من حجز ميزان إلكتروني وكيلوغرامين و 700 غرام من مخدر MDMA الصناعي علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك قصد تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)

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