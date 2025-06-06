مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تنظم المخيمات الصيفية

تحت شعار: “مخيمات الأمن الوطني: فضاء لترسيخ القيم الإنسانية”، فتحت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال الأسبوع الجاري، أبواب التسجيل أمام أطفال وأيتام موظفي الأمن الوطني من أجل الاستفادة من فعاليات النسخة السنوية للمخيمات الصيفية 2025، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة ما بين 08 يوليوز و 23 غشت 2025 ، بمجموعة من مراكز الاصطياف بمدن أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران.

وعلى منوال السنوات السابقة التي تميزت بالرفع من جودة المخيمات الصيفية كما وكيفا، تعرف النسخة الحالية من هذه الفعالية الترفيهية والتعليمية مجموعة من المستجدات من بينها زيادة عدد المستفيدين والمستفيدات بنسبة تتجاوز 20 بالمائة، حيث أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المخيمات الصيفية ما مجموعه 4148 طفلا وطفلة من أبناء أسرة الأمن الوطني، مقابل 3492 مستفيدا خلال سنة 2024، مع فتح الباب لأول مرة للاستفادة أمام فئة اليافعين ما بين 14 و 16 سنة.

ومن المستجدات التي ستعرفها كذلك النسخة المقبلة من المخيمات الصيفية للأمن الوطني تنظيم مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية، من بينها حصص للتحسيس والتوعية حول مخاطر الجريمة واستهلاك المخدرات والسلوكيات المنحرفة، من تأطير موظفي الشرطة العاملين بخلايا التحسيس بالوسط المدرسي، فضلا عن تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية لمصالح شرطية ومؤسسات عمومية، قصد الرفع من الوعي المعرفي والثقافي لأطفال الأمن الوطني.

ولهذا الغرض، وفرت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالتنسيق مع مديريتي التجهيز والميزانية والموارد البشرية التابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية ووسائل النقل الضرورية لتأمين الظروف الفضلى لهذه المخيمات، كما جندت مجموعة من الأطر التربوية والطبية والأمنية المختصة في تأطير المستفيدين من هذه المخيمات ومواكبتهم فيما يتعلق بالترفيه والتعلم والإيواء والتغذية والجوانب الصحية وغيرها.

وسيتم تقسيم المستفيدين على أربع مجموعات، وستحتضن هذه الفعاليات مراكز معدة ومجهزة خصيصا للاصطياف بكل من مدن أكادير وبوزنيقة وتطوان وإفران وهي عبارة عن منشآت سياحية تستجيب للمعايير المعتمدة فيما يخص بنيات الإيواء والتغذية وتنظيم الأنشطة الترفيهية والتعلم لفائدة أبناء موظفي ومتقاعدي الشرطة.

وتروم النسخة السنوية الحالية من المخيمات الصيفية لفائدة أبناء أسرة الأمن الوطني ترسيخ ثقافة القيم الإنسانية في نفوس الناشئة من أبناء وبنات موظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي حقوقهم وذلك من خلال تلقين المشاركات والمشاركين رسائل تعليمية وسلوكيات إيجابية تحترم القيم الإنسانية المتعارف عليها.

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