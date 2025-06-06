في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية : المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

– وجدة 22………….. 38

– بوعرفة 23……….36

– الحسيمة 18………. 27

– تطوان 16……………29

– سبتة المحتلة 17…………24

– مليلية المحتلة 20……….26

– طنجة 18………….33

– القنيطرة 18………. 32

– الرباط 17…………. 27

– الدار البيضاء 20……..24

– الجديدة 19……….26

– سطات 17……… 36

– آسفي 17……….. 31

– خريبكة 18………. 40

– بني ملال 22……. 40

– مراكش 21……… 42

– مكناس 18………. 41

– فاس 22………… 43

– إفران 17………. 30

– تاونات 24……….. 44

– الرشيدية 25……. 38

– ورزازات 24……. 37

– أكادير 19………. 24

– الصويرة 17 …….. 24

– العيون 17…….. 28

– السمارة 18…….. 35

– الداخلة 16…….. 23

– أوسرد 17…….38

– لكويرة 17……….25

– ميدلت 19…….. 33

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