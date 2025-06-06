أخبار 24/24
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية : المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
– وجدة 22………….. 38
– بوعرفة 23……….36
– الحسيمة 18………. 27
– تطوان 16……………29
– سبتة المحتلة 17…………24
– مليلية المحتلة 20……….26
– طنجة 18………….33
– القنيطرة 18………. 32
– الرباط 17…………. 27
– الدار البيضاء 20……..24
– الجديدة 19……….26
– سطات 17……… 36
– آسفي 17……….. 31
– خريبكة 18………. 40
– بني ملال 22……. 40
– مراكش 21……… 42
– مكناس 18………. 41
– فاس 22………… 43
– إفران 17………. 30
– تاونات 24……….. 44
– الرشيدية 25……. 38
– ورزازات 24……. 37
– أكادير 19………. 24
– الصويرة 17 …….. 24
– العيون 17…….. 28
– السمارة 18…….. 35
– الداخلة 16…….. 23
– أوسرد 17…….38
– لكويرة 17……….25
– ميدلت 19…….. 33