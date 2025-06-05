مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين يوسف لكبيدة، مديرا للصناعات الغذائية، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين أحمد نضامي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، ومولاي إبراهيم سدرة، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع الصناعة التقليدية، تعيين حسن الشويخ، كاتبا عاما، وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين الطالب بوي أبا حازم، مفتشا عاما.

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