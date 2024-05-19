المغرب ينتزع سبع ميداليات في بطولة دولية للكيك بوكسينغ بإسطنبول

انتزع المنتخب الوطني المغربي للكيك بوكسينغ سبع ميداليات، منها خمس ذهبيات، خلال مشاركته ببطولة البحر الأبيض المتوسط لرياضات الكيك بوكسينغ التي احتضنتها إسطنبول من 15 إلى 19 ماي الجاري.

وقد جاءت الميداليات الذهبية بواسطة كل من أميمة بلوراث (وزن أقل من 48 كلغ)، وإشراق لعروسي (وزن أقل من 56 كلغ)، وسلمى مغار (وزن أقل من 65 كلغ)، ومروان الديوري (وزن أقل من 71 كلغ)، ثم محمد الكرافص (وزن أقل من 81 كلغ).

وفازت كل من جواهر برهان (وزن أقل من 60 كلغ) وأسامة أبو السعد (وزن أقل من 63,5 كلغ) بميداليتين نحاسيتين.

وشارك المنتخب الوطني ضمن هذه المنافسة المتوسطية بسبعة عناصر تنافست ضمن صنف “الكايوان”، ستة منهم تباروا ضمن فئة الكبار ولاعبة برسم فئة شبان 17 و18 سنة.

واحتل المنتخب الرتبة الرابعة على سبورة المجموع العام من الميداليات المحققة، حيث عادت الرتبة الأولى لتركيا بما مجموعه 515 ميدالية، منها 142 ميدالية ذهبية، والرتبة الثانية لمصر ب 26 ميدالية، منها ثمان ذهبيات، ثم الرتبة الثالثة لإسبانيا التي أحرزت 11 ميدالية منها ست ذهبيات .

وتعد بطولة البحر الأبيض المتوسط لرياضات الكيك بوكسينغ التظاهرة الإقليمية الأولى التي ينظمها اتحاد البحر الأبيض المتوسط للكيك بوكسينغ منذ تأسيسه.

(و م ع)

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