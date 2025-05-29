بالصور.. إطلاق النسخة الأولى من THE IDEA SHOW بالبيضاء

دشنت شركة IDEA+، الرائدة في توزيع العلامات التجارية العالمية في المغرب، صباح اليوم الخميس بقلب البيضاء، النسخة الأولى من معرضها المبتكر “THE IDEA SHOW”، الذي يعد محطة نوعية في المشهد التكنولوجي، ويؤسس لمرحلة جديدة في عالم الابتكار والتجهيزات المنزلية.

وأطلقت IDEA+ هذه المبادرة الاستثنائية بعد سنوات من مواكبتها الدقيقة للمستهلك المغربي، عبر توفير منتجات مبتكرة تحسن الحياة اليومية في مختلف المجالات، من المطبخ والمنزل إلى الوسائط المتعددة والهواء الطلق.

وتهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى ضمان ولوج مميز وسلس إلى أفضل العلامات التجارية العالمية، مع التركيز على جودة الخدمة والمرافقة الشخصية للزبناء.



ونظم المعرض على مساحة تقدر بـ4000 متر مربع، وتم تصميمه كفضاء تجريبي شامل يتيح للزوار خوض تجربة غامرة داخل عالم العلامات التجارية الموزعة من قبل IDEA+. كما تقسيمه إلى أربعة فضاءات موضوعاتية، تمثل أبرز محاور اشتغال الشركة وخبرتها المتراكمة في السوق المغربي.

وتضمن المعرض فضاء “IDEA HOME” المخصص لحلول المنزل الذكي، بما في ذلك أحدث الابتكارات في التحكم المنزلي والإضاءة الذكية، و”IDEA MULTIMEDIA” الذي قدّم تجربة سمعية وبصرية متكاملة عبر شاشات متطورة وأجهزة صوت محيطي. كما شمل فضاء “IDEA KITCHEN” الذي استعرض تجهيزات المطبخ العصري ذات الأداء العالي، و”IDEA OUTDOOR” الذي أعاد تعريف الترفيه والراحة في المساحات الخارجية.

واستهدفت IDEA+ من خلال هذه النسخة الأولى من المعرض، إرساء تقليد سنوي يجمع بين الفاعلين في السوق من علامات تجارية وشركاء وموزعين وزبناء، في فضاء مفتوح للحوار وتبادل التجارب حول أحدث الابتكارات، مع تقديم المنتجات الجديدة قبل نزولها إلى الأسواق.

وأكد المدير العام لشركة IDEA+، مهدي طه، في تصريح له على هامش المعرض، أن “THE IDEA SHOW ليس مجرد معرض، بل هو تجسيد فعلي لرؤية الشركة في خلق مساحة حقيقية تلتقي فيها الابتكارات مع تجربة الزبون والعلامات التجارية الرائدة”، مضيفاً أن هذا الحدث يشكل الانطلاقة لحدث سنوي لا غنى عنه في السوق المغربي.

واستضاف المعرض، المستمرة فعالياته ليومين مؤتمرات ولقاءات مهنية تمحورت حول مستقبل المنازل الذكية واتجاهات أنماط الحياة الحديثة، وتم خلالها الإعلان عن إطلاق عدد من العلامات التجارية العالمية في السوق المغربي لأول مرة، من بينها KitchenAid وPolaroid وSonos Pro، التي أصبحت الآن ضمن العلامات الموزعة من قبل IDEA+.

تصوير: فدوى الناصر

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