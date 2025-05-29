الغش في امتحانات البكالوريا يسقط 8 أشخاص بأكادير

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أنه في إطار الحملات الاستباقية التي تقوم بها المصالح الأمنية بمدينة أكادير للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، تم ضبط مرشحين اثنين بأحد مراكز الامتحان وهما بصدد الغش في امتحان مادة اللغة العربية، وبعد ضبطهما تم العثور بحوزتهما على معدات إلكترونية تستعمل في الغش.

وأسفرت نتايج البحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة عن ضبط خمسة أشخاص بإحدى الشقق وهم في اتصال بالمرشحين، وبعد إجراء التفتيش القانوني عثر بحوزتهم على حاسوب وهواتف نقالة تمكنهم من الاتصال بالمرشحين لاجتياز الامتحانات، إضافة لمجموعة من الحوالات المالية مشكوك في مصدرها .

وفي نفس الإطار تم ضبط أحد الأشخاص بمقهى بالقرب من أحد مراكز الامتحان وبحوزته معدات الكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات.

وتم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث، كما أعطيت التعليمات للضابطة القضائية لمواصلة الأبحاث والتحريات في حق كل من تبث تورطه في الأفعال الاجرامية موضوع البحث.

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