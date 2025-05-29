إيقاف مسير مجموعات “واتساب” للغش في البكالوريا بالحسيمة

ألقت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، اليوم الخميس، القبض على شخص في العشرينات من عمره، يشتبه في تورطه بتسيير مجموعات عبر تطبيق “واتساب” مخصصة لتلقي وتسريب أجوبة الامتحانات مقابل تحويلات مالية.

وجاء إيقاف المشتبه فيه، وفق ما أورده بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بعد مراقبة إلكترونية وتتبع من مصالح الشرطة القضائية ضمن جهود مكافحة الغش، حيث أسفرت عملية التفتيش القانوني عن ضبط عدة محجوزات مرتبطة بالقضية.

وأمرت النيابة العامة بوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، فيما تواصل البحث تحت إشرافها لتحديد هويات باقي المتورطين وضبطهم.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من التحقيقات، وفقا لنتائجها.

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