مهرجان كان.. العرض الأول لفيلم “الجميع يحب تودا” لنبيل عيوش

استضاف مهرجان كان السينمائي، مساء الجمعة، العرض الأول لفيلم “الجميع يحب تودا” للمخرج نبيل عيوش، والذي تم اختياره ضمن فئة “العرض الأول”.

وأقيم هذا العرض العالمي الأول في قصر المهرجانات والمؤتمرات في مدينة كان بحضور فريق الفيلم وجمهور من مهنيي السينما الوطنيين والدوليين.

ونقل بيان للمنظمين عن نبيل عيوش قوله: “يسعدني ويغمرني شعور بالفخر الكبير أن أقدم فيلمي الجديد في مهرجان كان برفقة الممثلة الكبيرة نسرين الراضي التي أبدعت في تجسيد دور الشيخة. ونحن فخورون للغاية برفع علم المغرب عاليا في كان، وسعداء لمشاركة جمهور كان والجمهور الدولي تراث الشيخات، والتراث الجميل الذي يمثله فن العيطة، وإعادة الاعتبار لمكانة الشيخات كفنانات تستحقن التقدير”.

ويأخذ “الجميع يحب تودا” المشاهدين في رحلة عاطفية تسلط الضوء على قصة آسرة لتودا، وهي شابة ينقلب مصيرها رأسا على عقب بسبب سلسلة من الأحداث غير المتوقعة. في هذا الفيلم، تحلم تودا، التي تجسد دورها نسرين الراضي، بأن تصبح شيخة.

تغني تودا دون خجل أو رقابة كلمات المقاومة والحب والتحرر، التي توارثتها الأجيال. تغذي أملها في مستقبل أفضل لها ولابنها. وبعد تعرضها للإساءة والإذلال، تقرر ترك كل شيء والتوجه صوب أضواء مدينة الدار البيضاء. بين الرومانسية واللحظات المؤثرة، يستكشف الفيلم موضوعات كونية مثل الحب والعائلة والسعي وراء الهوية، ويقدم تجربة سينمائية غامرة لا تنسى.

ويشارك في “الجميع يحب تودا” فريق استثنائي يجمع جود الشاميحي وجليلة التلمسي، بالإضافة إلى نجوم ضيوف من قبيل أمين الناجي وعبد اللطيف شوقي وعبد الرحيم المنياري ومونية لمكيمل وعبد الإله رشيد.

(و م ع)

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