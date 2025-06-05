قافلة PORTNET تواصل جولتها الجهوية في فاس-مكناس لتعزيز رقمنة التجارة الخارجية

بعد نجاح المرحلة الأولى في جهة الشرق، تحط قافلة PORTNET الجهوية رحالها في جهة فاس-مكناس. وتندرج هذه المبادرة، التي تنظمها شركة PORTNET. S.A، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بفاس-مكناس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع فاس-مكناس، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى المديرية الجهوية للجمارك، في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الفاعلين المحليين وتكريس رؤية مبتكرة وشاملة للتجارة الخارجية.

وتأتي هذه اللقاءات الجهوية، التي تنظم تحت شعار: “خليونا نتواصلوا: من أجل رقمنة في خدمة التجارة الخارجية”، في سياق أصبحت فيه التحولات الرقمية رافعة أساسية لتعزيز تنافسية المقاولات، وتبسيط السلاسل اللوجستية، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية المتزايدة.

تتميز جهة فاس-مكناس بنسيج اقتصادي غني، وإرث حرفي مرموق، وإمكانات صناعية وزراعية واعدة. كما تستفيد الجهة من بنية تحتية مهمة، خاصة الميناء الجاف بفاس، الذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في تطوير القطاع اللوجستي بالمنطقة. وتشكل هذه المحطة فرصة فريدة لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لفاس-مكناس في دعم الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التبادلات التجارية على المستويين الوطني والقاري.

ستجمع هذه الفعالية، التي ستعقد يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بفاس، أبرز الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين في إطار موائد مستديرة، وورشات تطبيقية حول الخدمات الرقمية التي تقدمها منصة PORTNET، ونقاشات حول التحديات اللوجستية والصناعية والتنظيمية للتجارة الخارجية. وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الفهم الجيد للخدمات الرقمية التي توفرها المنصة، وتحديد سبل التحسين الملائمة لخصوصيات الجهة، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ومن خلال هذه المحطة الثانية من قافلتها الجهوية، تؤكد PORTNET S.A مجددا التزامها بمواكبة الجهات في مسارها نحو التحول الرقمي، وتقريب خدماتها من مستخدميها، والمساهمة الفعالة في بناء منظومة تجارة خارجية أكثر ابتكارا ومرونة وتنافسية.

مرتبط