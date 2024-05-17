رقم قياسي للزوار في ثاني أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

استقبل فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، منذ افتتاحه أمس (الخميس)، أزيد من 300 ألف زائر، محققا بذلك رقما قياسيا مقارنة مع باقي الدورات السابقة.

وحسب معطيات توصلت بها “الصباح”، تجاوز عدد زوار أكبر عملية تواصلية تقوم بها مؤسسة الأمن الوطني، 300 ألف في حدود الساعة السابعة مساء من اليوم الجمعة، قادمين من ثلاث عمالات في إقليم أكادير (أكادير إدوتانان وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها).

وتهدف هذه التظاهرة الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

(ي.ع)

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