اعتقال مضرم النار في غابة هوارة بطنجة

أوقفت مصالح الدرك الملكي، بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، شخصا يشتبه في تورطه في اندلاع حريق مهول بغابة هوارة التابعة لجماعة اكزناية، بعدما عثر عليه قرب مكان الحادث وبحوزته محفظة تحتوي على عشر ولاعات، وغليون يستعمل لاستهلاك مخدر الكيف، وسكين صغير.

وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة كانت قد أُشعرت فور اندلاع الحريق الذي أتى على مساحة شاسعة من الغابة، فأعطت تعليماتها للدرك الملكي بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، من أجل تحديد الأسباب والمتورطين المحتملين في إشعال النيران.

وقد تم صباح اليوم تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة، حيث تم استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تقرر النيابة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق رسمي في حقه، للاشتباه في ارتكابه جرائم إضرام النار عمدا في غابة، واستهلاك المخدرات، وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر قانوني.

وقرر قاضي التحقيق، عقب اطلاعه على الملف، إيداع المعني بالأمر بالسجن المحلي طنجة 2 في انتظار نتائج التحقيق التفصيلي.

وستواصل النيابة العامة، وفق ما جاء في البلاغ، إطلاع الرأي العام على مستجدات التحقيق حال الانتهاء من إجراءاته، وذلك في إطار الشفافية وتطبيق القانون بشكل سليم.

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