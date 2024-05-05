حمامة: ألمانيا دعمت تنظيم المغرب للمونديال

مدير العلاقات بفرانكفورث قال لـ «الصباح» إنه سعيد باستضافة المملكة كأس العالم

قال سامي حمامة، مدير العلاقات الدولية بنادي إنتراخت فرانكفورث الألماني، إن ألمانيا وفرق رابطة الأندية الألمانية “البوندسليغا”، دعمت ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030.

وأضاف حمامة في تصريح ل”الصباح”، أن إنتراخت فرانكفورث وكل الأندية الألمانية دافعت عن الملف في لقاءاتها مع مستشهرين وعملاء دوليين، وقامت بالإشهار والدعم بطريقتها.

ولم يخف المسؤول الألماني سعادته لنيل الملف الإفريقي الأوربي شرف تنظيم كأس العالم 2030، مبرزا أنه ملف متكامل، ويستحق استضافة هذا الحدث العالمي.

وعن شراكات مستقبلية مع المغرب، قال حمامة إن فريقه منفتح على ذلك، وإنه في طور تحضير إستراتيجية توسع بعدد من الدول ومناطق العالم، وخاصة بإفريقيا، وسيكون له حضور في شمال إفريقيا قريبا.

وأبرز حمامة أن فريقه تطور بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية، وبات يحتل الرتب الأولى عالميا من حيث المتابعة العالمية والمداخيل والمنخرطين، وهو ما يضطره إلى توسيع شراكاته والحضور في دول أخرى بشتى مناطق العالم.

وبناء على ذلك، قال حمامة إنه يولي أهمية كبيرة للدول العربية، من المغرب إلى الشرق، وسيكون له حضور فيها قريبا، بتشديد أكاديميات وتوقيع شراكات رياضية وتجارية.

ويعتبر إنتراخت فرانكفورث، المتوج بلقب الدوري الأوربي في 2022، رابع أكبر ناد بألمانيا، من حيث المداخيل والمتابعة الجماهيرية والمنخرطين، وراء بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ولايبزيخ.

العقيد درغام (موفد الصباح إلى ألمانيا)

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