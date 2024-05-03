رئيس “هيئة الموثقين بالمغرب” يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الغيني

وقع هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أمس الجمعة بمقر المجلس في الرباط، بروتوكول تبادل مع كندت عمر كمر، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بغينيا، عقب اجتماع هم تعزيز التعاون في مواضيع ذات الاهتمام المشترك على غرار: القانون المنظم لمهنة التوثيق بالبلدين، التحول الرقمي للمهنة، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي للهياكل التمثيلية للمهنة.

وينص الاتفاق الموقع، حسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة في مجال التكوين والتكوين المستمر، ودعم مشروع التحول الرقمي للتوثيق الغيني، بإعداد وتطوير نظام الكتروني للتبادل اللامادي للمعطيات خاص بالموثقين الغينين من طرف المجلس الوطني، مع تمكين الموثقين الغنيين من المشاركة في الدورة التكوينية عن بعد في اللغة الإنجليزية التي أطلقها المجلس الوطني لفائدة موثقي المملكة.

كما تميز هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، بتقديم عرض حول منصة “توثيق+” (النظام الإلكتروني الخاص بالموثقين)، لقي استحسان الجانب الغيني الذي عبر عن اعجابه بالتقدم الذي تعرفه مهنة التوثيق بالمغرب في مجال الرقمنة، حيث أعرب عن رغبته في الاستفادة من التجربة المغربية من أجل تطوير نظام مماثل لفائدة الموثقين الغينين.

(ي.ع)

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