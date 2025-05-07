أمن البيضاء يوقف باكستانيا مبحوثا عنه بالإمارات

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، أمس (الثلاثاء)، باكستانيا يبلغ من العمر 37 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني، أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإماراتية، وذلك للاشتباه في تورطه رفقة شخص ثاني في انتحال صفة شرطيين وتوقيف سيارة بدعوى التحقق من هوية السائق ومرافقه وذلك قبل أن يستوليا على حقيبة كانت بحوزة الضحيتين، والتي كانت تحتوي على مبلغ مالي بالعملتين الإماراتية والأوروبية تفوق قيمته 630 ألف أورو.

وتمت إحالة الأجنبي المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف شعبة الاتصال العربي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني العربي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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