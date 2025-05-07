إطلاق ThinkONE لتقنية رائدة تُعيد تعريف موثوقية أبحاث السوق

بالتعاون مع IGONOGO، تعلن ThinkONE، الوكالة الإقليمية المبتكرة المتخصصة في الأبحاث الكمية والنوعية، عن اختراق تكنولوجي كبير يتوقع أن يحدث تحولا جذريا في موثوقية أبحاث السوق من خلال تحليل الحركات الدقيقة. تمكن هذه التقنية المتطورة من رصد ردود فعل المستهلكين غير المنطوقة بدقة عالية، مما يوفر رؤى بموثوقية وعمق غير مسبوقين.

إن الركود في تفاعل المشاركين مع الاستبيانات التقليدية موثق جيدا وغالبا ما يؤدي إلى فجوة بين النوايا المعلنة والسلوك الفعلي. ولمعالجة هذا التحدي، قامت ThinkONE الملتزمة منذ زمن طويل بتقليص التحيزات التصريحية باستخدام أساليب إسقاطية وإحصائية، بخطوة إضافية. من خلال شراكة حصرية مع IGONOGO، تقدم الآن تقنية فريدة تقوم بتحليل الحركات الدقيقة للأصابع على الشاشات اللمسية، كاشفة عن المشاعر والأفكار الحقيقية للمستجيبين.

كيف تعمل هذه التقنية؟

تقوم التقنية بتحليل التفاعلات على مستوى أجزاء الثانية (ميلي ثانية) وعلى مستوى البكسل، مما يمكن من تحديد درجات اليقين أو التردد بدقة لم يسبق لها مثيل.

وقالت مريم لحلو، الشريكة المديرة ورئيسة قسم الأبحاث في ThinkONE: “نحن ملتزمون تماما بالابتكار والدقة السلوكية. من خلال دمج التقنيات المتقدمة مع أساليب تحليلية صارمة، توفر ThinkONE لعملائها رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ تعزز استراتيجياتهم. ويشكل تقديم هذه التقنية—القابلة للتطبيق في الدراسات الميدانية وعبر الإنترنت منعطفا هاما في قطاعنا.”

وأضافت: “ولضمان الاتساق مع المعايير القطاعية والبيانات التاريخية، نقدم كلا من الردود التصريحية والبيانات الضمنية، التي يتم تقييمها استنادا إلى 30 مؤشرا مبنيا على حركات الأصابع مما يحقق دقة لا مثيل لها.”

تتيح هذه المؤشرات للشركات قياس نية الشراء، أداء العلامات التجارية، جاذبية الشعارات وغيرها. ومع هذا المستوى الجديد من التفصيل، يمكن للعملاء الآن ترتيب أولويات عروضهم بدقة أكبر مقارنة بأساليب التقييم التقليدية.

يحدث هذا النهج الثوري تحولا في كيفية اختبار الشركات لعلاماتها التجارية، مفاهيمها، أو حملاتها التسويقية، وكيفية تطويرها لمنتجاتها وخدماتها. ومع فهم أكثر عمقا لسلوك المستهلك، يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واستنادًا إلى رؤى استراتيجية مدروسة.

بالنسبة للشركات الساعية لفهم أعمق لسوق الشرق الأوسط وإفريقيا وتوقع سلوك المستهلك بشكل أفضل، تقدم ThinkONE الآن حلا مبتكرا وغير مسبوق يجمع بين قوة التحليل الإحصائي والقياسات الضمنية لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية.

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