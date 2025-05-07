نفاد تذاكر “البوز” بسينما “باتي” بالبيضاء

حقق الفيلم السينمائي المغربي “البوز”، الذي تجسد فيه الفنانة دنيا بطمة دور البطولة، نجاحا جماهيريا ملموسا، توج مساء أمس (الثلاثاء) بنفاد تذاكر عرضه في سينما “باتي” بالبيضاء، حيث امتلأت القاعة عن آخرها وسط حضور جماهيري كثيف يعكس الاهتمام الواسع الذي حظي به هذا العمل السينمائي منذ الإعلان عن عرضه الأول.

ويأتي هذا النجاح امتدادا للعروض ما قبل الأولى التي شهدها الفيلم خلال الأيام الماضية، حيث عرض لأول مرة يوم 29 أبريل الجاري بقاعة “ميغاراما”، ثم يوم 02 ماي بـ”سينيرج”، قبل أن يختم هذه السلسلة من العروض المسبقة بعرض ثالث في قاعة “باتي”، الذي عرف إقبالا استثنائيا من الجمهور.

ويروي فيلم “البوز”، من إخراج دمنة بونعيلات وإنتاج عزيز العمري، قصة فتاة تنحدر من حي شعبي، تشق طريقها نحو النجومية بفضل موهبتها الغنائية وصوتها الجميل، متحدية صعوبات الحياة وتحديات الواقع الاجتماعي، لتعيش قصة حب وتدخل عالم الشهرة، وسط ضغوط الواقع الافتراضي وهوس “البوز” الذي يسيطر على صناع المحتوى في العصر الرقمي. ويقدم الفيلم هذه القصة في قالب اجتماعي كوميدي يحمل رسائل إنسانية مهمة حول القيم، والطموح، والهوية.

وإلى جانب دنيا بطمة، التي جسدت دور البطولة في أول تجربة تمثيل لها، يشارك في الفيلم عدد من الأسماء الفنية البارزة، من بينها عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، نعيمة بوحمالة، بشرى أهريش، مراد العشابي، خديجة سكارين، إمام مشرافي، بالإضافة إلى شقيقة الفنانة دنيا، ابتسام بطمة. كما يعرف الفيلم مشاركة مميزة لنجمي الدراما التركية ميرت ألتينيسيك ومراد داناجي، المعروفين لدى الجمهور المغربي بأدوارهما في المسلسلات التركية الناجحة تحت اسمي “كمال” و”فريد”.

ويرتقب أن يتواصل عرض “البوز” في القاعات السينمائية الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الطلب المرتفع عليه من قبل الجمهور، ما يجعله من أبرز الأعمال السينمائية المغربية لسنة 2025، سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو النقاش المجتمعي الذي يثيره حول الشهرة، والنجاح، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد.

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