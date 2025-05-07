الحكومة تخطط لإحداث 76 ألف منصب شغل في أفق 2027

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الثلاثاء) بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تهدف إلى جعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وترتكز هذه الخارطة، التي قدمها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وفق ما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة، على 3 أهداف استراتيجية، تتمثل في إحداث حوالي 76.000 منصب شغل جديد، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر خلق 400 شركة تصدير جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم إضافية في مجال الصادرات، من خلال استغلال الإمكانيات الموجودة والاستفادة من تقلبات التجارة الدولية.

وأبرز أخنوش خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، أن الحكومة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، مؤكدا أهمية مواكبة وتحفيز المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على دخول مجال التصدير.

جدير بالذكر أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، تضم 6 أوراش إصلاحية من بينها: تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

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