الرياضة

الوداد يكشف ملابسات حادثة سير بنهاشم وهفتي

جريدة الصباحمنذ ساعة واحدة
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أصدر الوداد الرياضي بلاغا قبل قليل، يؤكد فيه أن مدرب الفريق أمين بنهاشم، والدكتور عبد الرزاق هفتي، ويوسف الدباغ والإطار التقني علي، في حالة صحية جيدة.
وأكد بلاغ الوداد حادثة السير التي وقعت اليوم الاثنين، بواشنطن، للرباعي، مبرزا أن السلطات المختصة تدخلت بسرعة وكفاءة، بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وشدد بلاغ الوداد أن المعنيين، خضعوا للعلاجات الضرورية، ولم يصب أحد فيهم بأية إصابة خطيرة.
ودعا الفريق الأحمر إلى عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة، موضحا أن الوضع تحت السيطرة.

إليكم بلاغ الوداد: 

جريدة الصباحمنذ ساعة واحدة
0

صورة جريدة الصباح

جريدة الصباح

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