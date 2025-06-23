حادث خطير يهز بعثة الوداد بأمريكا: إصابة المدرب بنهاشم والطبيب هفتي بعد انقلاب سيارتهما

شهدت بعثة نادي الوداد الرياضي البيضاوي حادثا مروعا خلال وجودها بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تعرضت سيارة كانت تقل مدرب الفريق محمد أمين بنهاشم وطبيبه عبد الرزاق هفتي، إلى انقلاب مفاجئ وخطير بإحدى الطرق الأمريكية.

ووفق المعطيات الأولية، فقد وقع الحادث في لحظات خاطفة، ما خلف حالة من الذعر داخل أوساط مرافقي الفريق، واستنفر السلطات المحلية التي سارعت إلى التدخل ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

الحادث الذي لم تعرف بعد أسبابه الدقيقة، خلف أجواء من القلق في صفوف الجماهير الودادية والمتابعين الرياضيين، خاصة في ظل أهمية الأسماء التي كانت على متن السيارة، وعلى رأسها المدرب بنهاشم المعروف بمكانته التقنية، والطبيب هفتي أحد أعمدة الطاقم الطبي في الفريق والمنتخب الوطني سابقا.

ومن المرتقب أن تصدر إدارة النادي بلاغا رسميا في الساعات المقبلة لتوضيح الحالة الصحية للمصابين وكشف تفاصيل أكثر حول الواقعة.

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