حجز حوالي 93 كيلوغرام كوكايين بمعبر الكركرات

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر الكركرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة اليوم (الأحد)، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني لـ”الصباح”، مكنت عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش من ضبط شحنات المخدرات مخبأة بعناية في تجاويف خزان الوقود بشاحنة خاصة بالنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية، كانت قادمة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في هذه العملية.

وجرى، وفق المصدر ذاته، فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية، سواء داخل المغرب أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات الحدودي، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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