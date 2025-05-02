البواري يتفقد مشاريع تنموية كبرى بجهة الداخلة

قام أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى جهة الداخلة-وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تندرج ضمن تنزيل استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و”أليوتيس”.

وانطلقت الزيارة، وفق ما أورده بلاغ لوزارة الفلاحة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة، الذي يُعد أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، حيث يرتكز على إنشاء محطة للتحلية بطاقة سنوية تقارب 37 مليون متر مكعب، منها 30 مليون مخصصة للري و7 ملايين لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب.

واستهدفت هذه الزيارة متابعة مشروع ري مساحة 5200 هكتار من الأراضي الفلاحية، الممول بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بكلفة تقدر بـ 2,6 مليار درهم، ويشمل تجهيز 219 ضيعة فلاحية، من بينها 100 لفائدة شباب المنطقة، إلى جانب حقل ريحي بطاقة 60 ميغاواط، مما سيعزز الاستدامة البيئية ويُقلص البصمة الكربونية.

ورافقت الوزير في هذه الزيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، حيث شمل البرنامج تفقد مشاريع أخرى، منها سوق القرب والسوق الجهوي بالجملة للخضر والفواكه، المُنجزين بشراكة مع جماعة الداخلة، بهدف تحديث قنوات التسويق وتحسين شروط السلامة الصحية.

واطلع الوفد على تقدم وحدة صناعية لتثمين المنتجات البحرية بطاقة إنتاج يومية تصل إلى 140 طناً، باستثمار قدره 127 مليون درهم، والتي ستمكن من خلق 498 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد بلغت نسبة إنجازها 95٪.

وتفقد الوزير مشروعًا مهيكلاً لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة محلياً، من خلال إنشاء ست وحدات صناعية باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، ويوفر أكثر من 4378 فرصة شغل.

وعقد الوفد الوزاري، حسب المصدر نفسه، اجتماعًا بالغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري، حيث تم إطلاق برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية على قوارب الصيد التقليدي، والتي ستمكن من تعزيز السلامة البحرية على سواحل الجهة، خصوصاً الداخلة التي تشمل 3207 قارباً من مجموع 6183 مستفيدًا، بتمويل قدره 20,6 مليون درهم.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة الميدانية تعكس الأهمية التي توليها الحكومة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة، التي تشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الداخلة – وادي الذهب، في انسجام تام مع الرؤية الملكية للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، القائم على أقطاب تنافسية مندمجة.

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