إطلاق منصة “Deelgo” للعروض والفعاليات

أعلنت مجموعة “شذى ميديا” عن إطلاق المرحلة التمهيدية لمنصة رقمية مغربية جديدة تحمل اسم “Deelgo”، وهي مبادرة ذكية ومبتكرة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى العروض المميزة والتذاكر الخاصة بالفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، عبر موقع إلكتروني وتطبيقات متوفرة على نظامي iOS وAndroid.

ووفق ما جاء في بلاغ صحفي صادر عن الشركة، تسعى “Deelgo” إلى توفير تجربة سلسة وآمنة للمستخدمين، عبر منصة تجمع بين السرعة، البساطة وجودة الخدمات، وتمكنهم من اكتشاف عروض متنوعة تشمل أيضا المطاعم، الجمال والسفر، بأسعار تنافسية.

وتركز المنصة على نموذج اقتصادي مبتكر يعتمد مبدأ “الأداء مقابل النتائج”، ما يسمح للشركات والمهنيين بتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم دون رسوم مسبقة، مع ضمان وصول فعال إلى جمهورهم المستهدف.

وتهدف “Deelgo” إلى أن تصبح المرجع الأول للعروض المميزة في المغرب، مع الاستفادة من خبرة المجموعة الإعلامية في المجال الرقمي والتقليدي، ومواكبة تطور حاجيات المستخدم المغربي في مجال الترفيه والخدمات.

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