معلومات استخباراتية مغربية تمكن إسبانيا من إجهاض تهريب أزيد من طن “حشيش”

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني، فاتح ماي الجاري، بفضل معلومات قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من ضبط 1715 كيلوغرام “حشيش” على ساحل “تينيريفي” بجزر الكناري الإسبانية.

واعتقلت الشرطة الإسبانية، في هذه العملية الأمنية المشتركة، وفق بلاغ أصدره الحرس المدني اليوم السبت، سبعة أشخاص، كان خمسة منهم بصدد تحميل الكمية المذكورة من مخدر الشيرا على متن شاحنة بساحل “ميسا ديل مار”، انطلاقا من قارب يقوده اثنان آخران.

وأضاف البلاغ أن الجهاز الاستخباراتي المغربي حذر من وصول قارب إلى سواحل أرخبيل الكناري، انطلق من المغرب، ما دفع إلى نشر عدد من العناصر الأمنية في الشريط الساحلي وتحديد موقع القارب المطاطي، الذي عثر على متنه، أيضا، على هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية، والعديد من الهواتف المحمولة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للملاحة.

وأكد المصدر ذاته، تقديم الموقوفين إلى قاضي الأرخبيل الإسباني، الذي أمر بوضعهم في الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة.

(ي.ع)

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