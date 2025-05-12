توقيع مذكرة تفاهم بين رئاستي النيابة العامة بالمغرب والرأس الأخضر

شهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط صباح اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر، لويس خوسيه تافاريس لانديم، إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ماي الجاري.

وأجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مباحثات مع نظيره من الرأس الأخضر، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين في الجانبين القضائي والتقني، سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في ظل الحاجة إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بهدف ضمان عدم الإفلات من العقاب وتعزيز جودة العدالة في البلدين.

كما شدد الجانبان على أهمية تبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة وبرامج تكوين مشترك، إلى جانب عقد ندوات ومؤتمرات علمية في مواضيع ذات اهتمام مشترك، بما يعزز القدرات المؤسساتية ويرسخ مقومات النيابة العامة الحديثة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى عرض التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، حيث تم تقديم نظرة شاملة حول الاختصاصات الموكولة لرئاسة النيابة العامة بالمغرب، والبرامج التي يجري تطويرها لتنفيذ السياسة الجنائية بشكل فعال ومندمج.

واختتم اللقاء بالتوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار للتعاون المستدام بين المؤسستين، يقوم على تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتطوير برامج عمل تقنية مشتركة في مجالات تدخل النيابة العامة، وذلك في أفق تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر.

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