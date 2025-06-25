قصة نجاح مغربي بأمريكا … زكرياء الدريوش .. طباخ العاصمة

في مارس 1987، حل زكرياء الدريوش، وهو ابن 18 سنة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واشتغل في مطعم مع أحد الأشخاص، فأبلى البلاء الحسن، واختار العمل المستمر، بشكل أثار انتباه مشغله.

لم يكن زكرياء يفكر في شيء، سوى في العمل، إلى أن التقى مع أمريكي، اقترح عليه مشروع مطعم، ليقررا المساهمة فيه معا، لسنوات.

بعد فترة، قرر زكرياء الزواج، غير أن شريكه رفض ذلك، واقترح عليه بيع حصته في المطعم والرحيل، ليشتري منه زكرياء حصته، لتبدأ قصة نجاح، ملأت العاصمة الأمريكية.

يقول زكرياء إنه بات مشهورا، ليس فقط في واشنطن، وإنما في كل الولايات المجاورة للعاصمة الأمريكية، بأكلاته المغربية الخاصة، والتي باتت حديث الجميع في واشنطن.

في لقاء “الصباح” به، قال زكرياء إن اللمسة المغربية في أكلاته، لم تفارقه منذ دخوله هذا المجال، واعتمد الصدق والاحترام والالتزام مع زبنائه، ليحقق النجاح الذي حققه اليوم.

تمكن زكرياء من أن يصبح شريكا لعدد من المؤسسات المعروفة في أمريكا، مثل “تيك توك”، وبدأ يورد الأكل لأجرائها وحفلاتها، ناهيك عن تكفله بأعراس ومناسبات كبيرة، عائلية وخاصة، إلى أن بات معروفا بشكل كبير.

اليوم يقع محل زكرياء في منطقة راقية بواشنطن، باسم “ألكسندريا»، وله مقهى في حي “غوتيي» بالبيضاء، ويسعى للاستثمار أكثر في بلاده، التي قال إنها لم تفارقه يوما، منذ مغادرته لها، بل يزورها ثلاث مرات سنويا، وهو محب حتى الجنون، للأعشاب المغربية، والزيوت التي تنتج بالمملكة، إذ يعتمد عليها في طبخ أكلاته اللذيذة.

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