20 كيلو من الشيرا تورط شابتين في التهريب الدولي للمخدرات

علمت “الصباح” أن علمية مشتركة بين عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي لسبتة المحتلة، بتنسيق مع عناصر الأمن، مكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء)، من إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات قادتها “نون النسوة”، بعد أن تم إيقاف شابتين تورطتا في هذه العملية.

وحسب ما توصلت به “الصباح” من معطيات فإن عملية تفتيش لإحدى السيارات التي كانت على متنها الشابتان، مكنت من العثور على كمية 19,2 كيلوغراما من مادة الشيرا كانت مخبأة بإحكام في سيارة من نوع (بوجو) تقودها شابة في العشرينات من العمر تحمل جواز سفر فرنسي، برفقة صديقة لها تبلغ من العمر بدورها 20 سنة، وتحمل أيضا جواز سفر فرنسي.

و عملت عناصر الجمارك على استخراج كميات الشيرا التي كانت مدسوسة بعناية في أجنحة السيارة، وعلى مقربة من ثنايا الإطارات المطاطية. فيما تمت إحالة الموقوفتين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل التحقيق معهما في المنسوب إليهما.

يوسف الجوهري (تطوان)

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